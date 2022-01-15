Пушков назвал «попыткой самопиара» идею Зеленского о саммите с Путиным и Байденом

Сенатор Алексей Пушков высмеял предложение президента Украины Владимира Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

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Ранее об инициативе Зеленского сообщил глава его офиса Андрей Ермак. Отмечалось, что в США высказали «глубокий интерес» в связи с возможной встречей. Киев сообщал, что ожидает реакции российской стороны. Как позже отметили в Кремле, предложений о трехстороннем саммите со стороны Вашингтона не поступало.

«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор назвал инициативу украинского президента «очередной неудачной попыткой самопиара». По мнению Пушкова, глава государства не хочет или не может понять, что Украина — «придаток», а не отдельный субъект в политике Запада.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Алексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинВладимир Зеленский
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