Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

Ранее женщина призналась, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.

Случайную победу уборщицы на выборах прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова.

«Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали», — сказала она в эфире радио «Говорит Москва».

Между тем, Удгорская вступит в должность 1 октября.

