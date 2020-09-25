Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, рассказала РЕН ТВ, как будет выстраивать свою работу.

"Появится больше возможностей. Для местных жителей. Много чего планируем", — заявила она.

Удгорская планирует заняться чисткой сильно заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами. При этом она отметила, что в ее команде останутся те люди, которые работали при прежней администрации.

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Ранее женщина призналась, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.

Случайную победу уборщицы на выборах прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова.

«Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали», — сказала она в эфире радио «Говорит Москва».

Между тем, Удгорская вступит в должность 1 октября.

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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
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