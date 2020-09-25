Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, рассказала РЕН ТВ, как будет выстраивать свою работу.
"Появится больше возможностей. Для местных жителей. Много чего планируем", — заявила она.
Удгорская планирует заняться чисткой сильно заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами. При этом она отметила, что в ее команде останутся те люди, которые работали при прежней администрации.
Ранее женщина призналась, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.
Случайную победу уборщицы на выборах прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова.
«Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали», — сказала она в эфире радио «Говорит Москва».
Между тем, Удгорская вступит в должность 1 октября.
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