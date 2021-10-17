«Сложно говорить с господином Зеленским» - Песков
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским «чень сложно говорить» - он продолжает называть Москву стороной конфликта в Донбассе. Это не соответствует действительности подчеркнул пресс-секретарь главы России. В связи с подобной риторикой возможность встречи Путина с Зеленским «не просматривается».
«Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», - заявил Песков в эфире программы «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
Песков напомнил, что в Минском комплексе мер, который является документом Организации Объединенных Наций, перечислены участники конфликта.
«И, соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто, и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», - цитирует Пескова РИА Новости.
Он также отметил плохие перспективы встречи глав России и Украиныв в связи с этим.
«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей», - пояснил Песков.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также заявил, что речи о встречи президентов России и Украины для общения «с глазу на глаз» не идет.
«Двусторонняя встреча исключена, потому что для одной стороны неприемлема тема Крыма, а другая не может ее исключить, «зрада» (обвинение в измене, предательстве – прим. НСН) будет большая. Все остальное можно обсуждать, даже Донбасс косвенно, но Крым в повестке дня - это препятствие. Как и его невключение, на которое Зеленский не пойдет никогда. Поэтому я не вижу в ближайшее время возможности встречи двух лидеров», - сказал Олейник.
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