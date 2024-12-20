Словакия пообещала блокировать «атомные» санкции против России

По словам премьер-министра Словакии, подобные меры недопустимы, поскольку Словакия и Россия давно сотрудничают между собой, а расположенные на территории Словакии АЭС «российского происхождения».

В Словакии имеются две АЭС: «Богунице» в западной части страны и «Моховце» в восточной части. Они были построены с участием России и СССР.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после инаугурации президента США Дональда Трампа может наложить вето на продление санкций в отношении России.

