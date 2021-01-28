Сливки общества. Три партии официально слили вместе

Таким образом, в России появилась новая партия, именуемая «Справедливая Россия – За правду». Церемония подписания состоялась в Государственном центральном музее современной истории России. Подписи под документом поставили Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Подписанный манифест содержит «12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости», претворения в жизнь которых намерена добиваться новая партия. В их числе – прогрессивная шкала налогообложения, борьба с коррупцией, госрегулирование цен и в целом усиление роли государства в экономике, стабильный рубль, повышение качества и доступности медицины, доступность образования, свободные демократические выборы, поддержка соотечественников за рубежом.

Новая партия намерена занять на выборах Госдумы восьмого созыва второе место – иначе и смысла нет объединяться: такую амбициозную цель партийной трансформации ранее называл Сергей Миронов в эфире НСН. По его словам, избиратели новой объединённой политической силы – это люди, верящие в социалистическое будущее.

В экспертной среде бытует мнение, согласно которому нынешнее объединение СР, ПР и ЗП призвано поддержать на плаву идущий ко дну корабль «справороссов». На данном этапе, как следует из заявлений социологов, этот вопрос можно считать решенным: за новую партию уже сейчас готовы проголосовать 10% россиян. Такие данные привел представитель ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Это хороший очень показатель для нового партийного проекта, самое главное - этот показатель выше, чем в отношении каждой отдельной партии. Вопрос в устойчивости этого результата», - заявил Мамонов.

С устойчивостью у «Справедливой России» проблемы едва ли не с момента ее возникновения. Можно вспомнить, что вскоре после создания партии путем слияния трех других: «Родины», Партии пенсионеров и Партии жизни – на выборах в 2007 году «эсеры» набрали 7,7% голосов, пройдя в парламент. В 2011-м им даже удалось занять 3-е место, набрав 13,4% голосов. Однако в дальнейшем партия только теряла электоральную поддержку, и в результате на выборах 2016-го года едва преодолела проходной барьер - всего 6,22% голосов избирателей.

Одной веры в светлое социалистическое будущее для достижения заявленных амбициозных результатов новой партии явно будет недостаточно: для электората среднего и старшего возраста это, скорее, путь назад (если они, конечно, не избиратели КПРФ), для молодежи – вообще пустой звук. А подавляющее большинство «принципов правды и справедливости» годами поднимают на предвыборные знамена и остальные завсегдатаи зала заседаний Госдумы. Чем для рядового избирателя будет отличаться от них вновь созданное политическое объединение, из манифеста, не вполне очевидно. Как говорится, изюминки не хватает...

