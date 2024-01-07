В США сообщили подробности госпитализации главы Пентагона
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, сообщает NBC.
По данным телеканала, его обязанности в это время исполняла заместитель руководителя Пентагона Кэтлин Хикс. «В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя, в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии», – отмечает телеканал.
Подчеркивается, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей вечером 5 января.
Министра обороны США доставили в больницу 1 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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