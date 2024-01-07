В США сообщили подробности госпитализации главы Пентагона

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, сообщает NBC.

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По данным телеканала, его обязанности в это время исполняла заместитель руководителя Пентагона Кэтлин Хикс. «В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя, в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии», – отмечает телеканал.

Подчеркивается, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей вечером 5 января.

Министра обороны США доставили в больницу 1 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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