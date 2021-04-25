Следующая встреча Путина и Лукашенко состоится летом

Лидер Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским президентом Владимиром Путиным провести следующую личную встречу предстоящим летом, передает телеканал «Беларусь 1».

Лукашенко опроверг обсуждение с Путиным поглощения Белоруссии Россией

«…А потом мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС [заседании Высшего госсовета Союзного государства] подпишем. Вот такая вот тактика», - сказал Лукашенко.

В последний раз президенты Белоруссии и России встретились в Москве 22 апреля и вели переговоры почти 4 часа.

Лукашенко не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров в четверг поглощение Россией республики в процессе интеграции. Об этом сообщает агентство «Бел ТА» после рабочей поездки главы государства в Гомельскую область.

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