Следующая встреча Путина и Лукашенко состоится летом

«…А потом мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС [заседании Высшего госсовета Союзного государства] подпишем. Вот такая вот тактика», - сказал Лукашенко.

В последний раз президенты Белоруссии и России встретились в Москве 22 апреля и вели переговоры почти 4 часа.

Лукашенко не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров в четверг поглощение Россией республики в процессе интеграции. Об этом сообщает агентство «Бел ТА» после рабочей поездки главы государства в Гомельскую область.

