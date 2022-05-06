Следствие потребовало заочного ареста Александра Невзорова

В Басманном суде Москвы пояснили, что соответствующее ходатайство поступило в рамках уголовного дела о публичном распространении фейков о российской армии, подозреваемым по которому проходит Невзоров.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста по статье о заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. МВД России объявило Невзорова в розыск, сообщает RT.

