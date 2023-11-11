ES: Главу МВД Британии могут уволить из-за критики полиции
Главу МВД Великобритании Суэллу Браверман могут уволить из-за критики действий полиции на демонстрациях в поддержку Палестины. Об этом пишет газета Evening Standard, ссылаясь на члена парламента от консервативной партии.
«Браверман, вероятно, будет уволена в течение нескольких дней», — отмечается в материале.
Ранее министр написала статью для газеты Times, в которой заявила о «двойных стандартах» полиции. По словам Браверман, на одних акциях участники сталкиваются с «жестким ответом» со стороны правоохранителей, при этом некоторые демонстрации, в том числе пропалестинские, по большей части «игнорируются». Глава МВД указала, что полицию якобы больше беспокоит критика, а не влияние их действий на общественность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru