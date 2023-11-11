ES: Главу МВД Британии могут уволить из-за критики полиции

«Браверман, вероятно, будет уволена в течение нескольких дней», — отмечается в материале.

Ранее министр написала статью для газеты Times, в которой заявила о «двойных стандартах» полиции. По словам Браверман, на одних акциях участники сталкиваются с «жестким ответом» со стороны правоохранителей, при этом некоторые демонстрации, в том числе пропалестинские, по большей части «игнорируются». Глава МВД указала, что полицию якобы больше беспокоит критика, а не влияние их действий на общественность.

