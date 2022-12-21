Sky News: Поставки западного оружия на Украину не спасут Киев от поражения

Западные аналитики просчитались в оценке военной силы России, а их поставки вооружений Киеву недостаточны для разрешения конфликта силовым путем. Такое мнение выразил обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

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«Остро чувствуется, что Запад недооценил исходящую от России опасность», — написал он.

Автор отметил, что США и Европе необходимо приложить больше усилий. По его словам, сейчас же складывается впечатление, будто Запад дает Украине оружие, чтобы поддерживать эскалацию, а не завершить ее.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что у НАТО постепенно иссякает возможность поставлять оружие Украине, что ставит под сомнения дальнейшую военную помощь Киеву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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