Путин призвал тщательно проанализировать вооружения НАТО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве хорошо известна вся информация о силах НАТО и применяемых альянсом средствах в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании коллегии Минобороны РФ глава государства призвал военных тщательно проанализировать эти данные.
«Вся информация о натовских силах, средствах... всё это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», - заключил он.
Ранее бывший полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО будет использовать Польшу в качестве плацдарма для противостояния с Россией, сообщает РЕН ТВ.
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