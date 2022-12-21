Путин призвал тщательно проанализировать вооружения НАТО

Выступая на заседании коллегии Минобороны РФ глава государства призвал военных тщательно проанализировать эти данные.

«Вся информация о натовских силах, средствах... всё это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», - заключил он.

Ранее бывший полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО будет использовать Польшу в качестве плацдарма для противостояния с Россией, сообщает РЕН ТВ.