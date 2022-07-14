«Скотское мироустройство!»: Медведев сравнил США и Британию с хряками Наполеоном и Визгуном
Экс-президент России, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американские политики принимают как руководство к действию книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор».
«Книга Джорджа Оруэлла «Скотный двор» – произведение на все времена. Вот и сейчас многие американские деятели принимают его буквально, как руководство к действию. (…) Она очень простая, эта скотская модель мироустройства. Как и правила хряка Наполеона и его младшего братка Визгуна (сильно напоминающего роль Британии), который на ферме наводил пропаганду и агитацию. Всем всё нельзя. А вот США – всё можно. Если кто-то не согласен, он будет лишён пайка, задавлен или отправлен на скотобойню», - написал Медведев в Telegram.
При этом он подчеркнул, что «жирным хрякам со скотного двора» все сложнее диктовать свои правила остальному миру.
«Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции – верный признак, что империи, раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго. Так происходило всегда», - добавил экс-президент.
В начале июня Медведев говорил в интервью Al Jazeera, что «всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога», не пояснив, о чем конкретно идет речь.
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