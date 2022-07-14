«Скотское мироустройство!»: Медведев сравнил США и Британию с хряками Наполеоном и Визгуном

При этом он подчеркнул, что «жирным хрякам со скотного двора» все сложнее диктовать свои правила остальному миру.

«Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции – верный признак, что империи, раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго. Так происходило всегда», - добавил экс-президент.

В начале июня Медведев говорил в интервью Al Jazeera, что «всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога», не пояснив, о чем конкретно идет речь.

