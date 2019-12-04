Трамп обиделся на премьера Канады и ушел с саммита НАТО

4 декабря 201918:30

Президент США Дональд Трамп покинул саммит НАТО после того, как обвинил канадского премьера Джастина Трюдо в двуличности. Об этом сообщает The Independent.

Глава Белого дома предположил, что шутливые замечания в его адрес со стороны канадского политика были вызваны разочарованием по поводу требования США к Канаде: Вашингтон хочет, чтобы Оттава увеличила финансирование альянса.

Макрон отказался стыдиться за «смерть мозга» НАТО

Ранее в сети было размещено видео, на котором Джастин Трюдо вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подшучивают над Трампом и над тем, как членов команды президента США накрывает шок во время его выступлений.

Трюдо не упоминает фамилию Трампа, но на видео понятно, что речь идет о нем. Больше всего рассмешила политиков реакция американского лидера на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО. Накануне Трамп назвал эти слова французского президента «оскорбительными».

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