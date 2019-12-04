Трамп обиделся на премьера Канады и ушел с саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп покинул саммит НАТО после того, как обвинил канадского премьера Джастина Трюдо в двуличности. Об этом сообщает The Independent.

Глава Белого дома предположил, что шутливые замечания в его адрес со стороны канадского политика были вызваны разочарованием по поводу требования США к Канаде: Вашингтон хочет, чтобы Оттава увеличила финансирование альянса.