Трамп обиделся на премьера Канады и ушел с саммита НАТО
Президент США Дональд Трамп покинул саммит НАТО после того, как обвинил канадского премьера Джастина Трюдо в двуличности. Об этом сообщает The Independent.
Глава Белого дома предположил, что шутливые замечания в его адрес со стороны канадского политика были вызваны разочарованием по поводу требования США к Канаде: Вашингтон хочет, чтобы Оттава увеличила финансирование альянса.
Ранее в сети было размещено видео, на котором Джастин Трюдо вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подшучивают над Трампом и над тем, как членов команды президента США накрывает шок во время его выступлений.
Трюдо не упоминает фамилию Трампа, но на видео понятно, что речь идет о нем. Больше всего рассмешила политиков реакция американского лидера на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО. Накануне Трамп назвал эти слова французского президента «оскорбительными».
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