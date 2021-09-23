Владимирский суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к побегу

Владимирский суд отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального, пытавшегося оспорить признание его склонным к побегу. Об этом сообщает РИА Новости.

Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, поставлен на учет в качестве склонного к побегу. Сотрудники учреждения строго контролируют заключенных с таким статусом, в том числе, проверяют в камерах по ночам. В апреле политик попытался оспорить решение колонии, напоминает «Свободная пресса». Однако Петушинский районный суд отказал в удовлетворении иска.

Напомним, в феврале суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальное наказание, политик проведет 2 года 8 месяцев в колонии общего режима.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Владимирская ОбластьАлексей НавальныйСуд
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