Владимирский суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к побегу
Владимирский суд отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального, пытавшегося оспорить признание его склонным к побегу. Об этом сообщает РИА Новости.
Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, поставлен на учет в качестве склонного к побегу. Сотрудники учреждения строго контролируют заключенных с таким статусом, в том числе, проверяют в камерах по ночам. В апреле политик попытался оспорить решение колонии, напоминает «Свободная пресса». Однако Петушинский районный суд отказал в удовлетворении иска.
Напомним, в феврале суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальное наказание, политик проведет 2 года 8 месяцев в колонии общего режима.
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