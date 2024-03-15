В двух регионах злоумышленники испортили бюллетени, вылив чернила в урны
В двух субъектах России в урны для голосования неизвестные вылили чернила. Об этом сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.
По его словам, инциденты произошли в Ростове и Карачаево-Черкесии. «Делают это и женщины, и мужчины», - уточнил Булаев. По его мнению, злоумышленники совершают порчу бюллетеней за «деньги и вознаграждение». При этом бюллетени портятся до состояния невозможности определить выбор избирателя.
Зампред ЦИК, обращаясь к избирательным комиссиям, призвал в связи с произошедшим усилить охрану ящиков голосования.
В пятницу, 15 марта, проходит первый день выборов президента РФ. Избирательные участки закроются 17 марта в 20:00 по местному времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru