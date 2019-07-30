СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после митинга в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля, сообщает ТАСС.

Это уже четвёртое дело, возбуждённое после митинга. Первые три проходили по статье 318 УК РФ — применение насилия по отношению к представителю власти. Новая статья — 12 УК РФ — предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, организаторы митинга, а также другие лица размещали в интернете призывы прийти на несогласованную акцию, заведомо зная, что действия участников могут спровоцировать массовые беспорядки.

«В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на Садовом кольце», — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, 27 июля в столице прошла несогласованная акция протеста в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. По данным МВД было задержано чуть более тысячи человек, организаторы насчитали около 1400 задержанных участников. После митинга СК РФ завёл три уголовных дела о применении насилия к правоохранителям.

