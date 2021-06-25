СК Белоруссии: Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием

Следственный комитет Белоруссии подтвердил перевод на домашний арест создателя Telegram-канал NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги, задержанных и арестованных после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair.

Как отмечают в СК Белоруссии, обвиняемые обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

«В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями», - говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Исходя из этого, следствие сочло возможным изменение меру пресечения Протасевичу и Сапеге на домашний арест.

Ранее о переводе на домашний арест Протасевича и Сапеги сообщило BBC со ссылкой на их родителей. Отмечалось, что россиянка сейчас находится одна в съемной квартире в Минске.

Инцидент с вынужденной посадкой в Минске пассажирского самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс, и задержанием находившегося на его борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича, стал одной из причин введения новых санкций Евросоюза в отношении Белоруссии.

