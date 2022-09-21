Система охлаждения Запорожской АЭС нарушена из-за обстрела

Система охлаждения Запорожской АЭС на территории Украины нарушена из-за обстрела. Об этом сообщил член главного совета назначенной РФ военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, обстрел ведут украинские военные.

Запорожская АЭС в настоящее время находится под контролем российских военных. Станцию взяли в ходе военной операции по защите Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
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