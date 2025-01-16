Сирия согласна на размещение миротворцев ООН на Голанских высотах

Новые сирийские власти согласны на размещение миротворцев ООН на Голанских высотах у границы с Израилем. Как сообщает телеканал Al-Jazeera, об этом заявил глава администрации Сирии Ахмад аш-Шараа.

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В ходе переговоров с делегацией Катара в Дамаске он указал, что Сирия согласно на подобные меры с целью возвращения ситуации к состоянию «до израильского продвижения».

«Израиль объяснял продвижение вглубь буферной зоны находившимися там иранскими формированиями. После освобождения Дамаска этого аргумента больше нет», - заключил аш-Шараа.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль из-за вторжения в Сирию потерпит сокрушительное поражение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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