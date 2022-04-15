Сирия сбила израильскую ракету F-16 при помощи российского комплекса ПВО

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили одну из двух ракет, выпущенных израильскими ракетами F-16 по провинции Дамаск. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

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Журавлев подтвердил, что 14 апреля с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удары по нескольким целям в провинции Дамаск.

В следствии чего сирийские силы предприняли меры по уничтожению надвигающихся ракет при помощи комплекса российского производства «Бук-М2Э». Была сбита одна из двух ракет.

По словам контр-адмирала, в результате израильских авиаударов поврежден склад материального имущества, жертв нет.

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:КонфликтСирияИзраиль
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