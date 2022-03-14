Путин обсудил с израильским премьером ситуацию на Украине
14 марта 202220:48
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннето, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, Путин указал на инцидент со стороны украинских военных, при котором был нанесен ракетный удар по Донецку.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- СМИ: Российский беспилотник упал на территории Румынии
- Головченко: Россия снимет ограничения на импорт белорусской продукции
- Инфекционист оценил готовность Санкт-Петербурга к отмене масочного режима
- «Ребенок»: Российский космонавт прокомментировал заявление Маска
- Кадыров объяснил важность спецоперации на Украине
- Генсек ООН назвал перспективу ядерного конфликта возможной
- МВФ прогнозирует России глубокую рецессию из-за санкций
- «Стало не смешно»: Янукович высказался о Зеленском
- «Яндекс.Музыка» и VK сообщили о проблемах с западными новинками
- СМИ: ЕС ужесточит антироссийские санкции, но не запретит импорт нефти
14 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru