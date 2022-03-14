Путин обсудил с израильским премьером ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннето, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Путин указал на инцидент со стороны украинских военных, при котором был нанесен ракетный удар по Донецку.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





