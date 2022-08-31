Сирия отразила ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском
31 августа 202222:42
Сирийская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку сил Израиля в небе над Дамаском. Об этом сообщает Сирийское информационное агентство SANA.
Агентство ссылается на военный источник.
Ранее 26 августа сообщалось, что Израиль нанес удар по научному центру в Сирии, повреждены склады спецоборудования.
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31 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru