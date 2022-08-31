Сирия отразила ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском

Сирийская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку сил Израиля в небе над Дамаском. Об этом сообщает Сирийское информационное агентство SANA.

SANA: Сирия решила признать независимость ЛНР и ДНР

Агентство ссылается на военный источник.

Ранее 26 августа сообщалось, что Израиль нанес удар по научному центру в Сирии, повреждены склады спецоборудования.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ИзраильСирия
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