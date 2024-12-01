Сирийские боевики захватили «Ураган» с полным боекомплектом

Радикалы одной из сирийских вооруженных группировок захватили установку «Ураган». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информационные Telegram-каналы.

Здесь уточняется, что боевики получили установку с полным боекомплектом. Также опубликован снимок «Урагана» — им управляет один из исламистов.

30 ноября представители той же группировки захватили еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства. Они сфотографировались на фоне «Панциря».

ВВС Сирии авиаударом разгромили колонну бронетехники повстанцев

В среду, 27 ноября, сирийские вооруженные группировки начали массивное наступление в нескольких регионах страны. Эскалация стала крупнейшей в Сирии за последние четыре года.

1 декабря сирийская авиация разгромила колонну бронетехники боевиков на трассе, ведущей в Дамаск. Наступление радикалов было сорвано авиаударами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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