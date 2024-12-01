Сирийские боевики захватили «Ураган» с полным боекомплектом
Радикалы одной из сирийских вооруженных группировок захватили установку «Ураган». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информационные Telegram-каналы.
Здесь уточняется, что боевики получили установку с полным боекомплектом. Также опубликован снимок «Урагана» — им управляет один из исламистов.
30 ноября представители той же группировки захватили еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства. Они сфотографировались на фоне «Панциря».
В среду, 27 ноября, сирийские вооруженные группировки начали массивное наступление в нескольких регионах страны. Эскалация стала крупнейшей в Сирии за последние четыре года.
1 декабря сирийская авиация разгромила колонну бронетехники боевиков на трассе, ведущей в Дамаск. Наступление радикалов было сорвано авиаударами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru