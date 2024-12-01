Сирийские боевики захватили «Ураган» с полным боекомплектом

Радикалы одной из сирийских вооруженных группировок захватили установку «Ураган». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информационные Telegram-каналы.



Здесь уточняется, что боевики получили установку с полным боекомплектом. Также опубликован снимок «Урагана» — им управляет один из исламистов.

30 ноября представители той же группировки захватили еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства. Они сфотографировались на фоне «Панциря».