Сирийские боевики захватили новый беспилотник Ирана

Alabil-3 наводит боеприпасы по лучу лазера. Такие дроны могут эффективно останавливать движущиеся колонны техники. БПЛА относится к категории средневысотных. Он также способен подсвечивать цели для некоторых видов артиллерии.

Ранее сирийские радикалы захватили установку «Ураган». Им в руки попал и зенитно-пушечный комплекс «Панцирь» передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

