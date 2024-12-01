Сирийские боевики захватили новый беспилотник Ирана

Вооруженные сирийские радикалы захватили новый иранский беспилотник Alabil-3. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информационные Telegram-каналы.

По их данным, аппарат бросили правительственные силы на авиабазе Кверейс. Речь идет о разведывательно-ударном беспилотнике, способном поражать движущиеся цели.

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Alabil-3 наводит боеприпасы по лучу лазера. Такие дроны могут эффективно останавливать движущиеся колонны техники. БПЛА относится к категории средневысотных. Он также способен подсвечивать цели для некоторых видов артиллерии.

Ранее сирийские радикалы захватили установку «Ураган». Им в руки попал и зенитно-пушечный комплекс «Панцирь» передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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