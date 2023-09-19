Симоньян напомнила о роли НАТО после требования Пашиняна к миротворцам РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главная задача Москвы сейчас в ситуации с Нагорным Карабахом – это убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов решения конфликта.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского Совбеза. В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе. Он также заявил о призывах к перевороту в Армении и призвал российских миротворцев стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».

