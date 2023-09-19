Симоньян напомнила о роли НАТО после требования Пашиняна к миротворцам РФ
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна защитить Нагорный Карабах силами российских миротворцев.
«А НАТО чего? Не? Не защищает?», - написала она в Telegram-канале.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главная задача Москвы сейчас в ситуации с Нагорным Карабахом – это убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов решения конфликта.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского Совбеза. В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе. Он также заявил о призывах к перевороту в Армении и призвал российских миротворцев стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла почти вдвое
- Кирби: США все еще не планируют встречу с Россией на Генассамблее ООН
- Минобороны РФ сообщило об «огромных потерях» ВСУ в Клещеевке
- Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа
- В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие
- Украина не приняла танки Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния
- Пашинян обсудил с Блинкеном ситуацию в Нагорном Карабахе
- Симоньян напомнила о роли НАТО после требования Пашиняна к миротворцам РФ
- Песков снова отказался обсуждать здоровье Кадырова
- Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru