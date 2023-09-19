Симоньян напомнила о роли НАТО после требования Пашиняна к миротворцам РФ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна защитить Нагорный Карабах силами российских миротворцев.

«А НАТО чего? Не? Не защищает?», - написала она в Telegram-канале.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главная задача Москвы сейчас в ситуации с Нагорным Карабахом – это убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов решения конфликта.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского Совбеза. В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе. Он также заявил о призывах к перевороту в Армении и призвал российских миротворцев стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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