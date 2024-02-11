Симоньян: интервью Путина Карлсону за 3 дня набрало миллиард просмотров
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, подсчитаны просмотры интервью на всех языках и во всех источниках. Симоньян отметила, что количество просмотров приближается к миллиарду.
«Никогда в истории журналистики не было такого интервью», - сказала журналист.
Карлсон опубликовал интервью с Путиным 9 февраля. Менее чем за сутки оно набрало около 150 миллионов просмотров в социальной сети X.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что у американского журналиста могут быть проблемы на Западе из-за интервью с Путиным, сообщает «Радиоточка НСН».
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