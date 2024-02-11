Симоньян: интервью Путина Карлсону за 3 дня набрало миллиард просмотров

По ее словам, подсчитаны просмотры интервью на всех языках и во всех источниках. Симоньян отметила, что количество просмотров приближается к миллиарду.

«Никогда в истории журналистики не было такого интервью», - сказала журналист.

Карлсон опубликовал интервью с Путиным 9 февраля. Менее чем за сутки оно набрало около 150 миллионов просмотров в социальной сети X.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что у американского журналиста могут быть проблемы на Западе из-за интервью с Путиным, сообщает «Радиоточка НСН».

