Симметричный ответ. Путин поручил оценить угрозу от новой ракеты США

Как подчеркнул президент, сделано это было с целью завуалировать планы США по одностороннему разрыву ДРСМД.

Как отмечает Москва 24, ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Вашингтон в развязывании неконтролируемой гонки вооружений.

Об этом он заявил на экстренном заседании Совета безопасности ООН, которое было созвано по инициативе Москвы и Пекина в связи с ракетным испытанием в США.

