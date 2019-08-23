Симметричный ответ. Путин поручил оценить угрозу от новой ракеты США
Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился подготовить симметричный ответ на испытание Соединёнными Штатами Америки новой модифицированной крылатой ракеты наземного базирования. Как сообщает пресс-служба Кремля, эту тему глава государства поднял на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Президент поручил Министерству обороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы в связи с действиями США.
Путин также обвинил Вашингтон в «режиссировании» кампании по обвинению Москвы в якобы нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Как подчеркнул президент, сделано это было с целью завуалировать планы США по одностороннему разрыву ДРСМД.
Как отмечает Москва 24, ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Вашингтон в развязывании неконтролируемой гонки вооружений.
Об этом он заявил на экстренном заседании Совета безопасности ООН, которое было созвано по инициативе Москвы и Пекина в связи с ракетным испытанием в США.
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