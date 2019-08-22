В Госдуме потребовали от главы Пентагона конкретных предложений по СНВ-3

В случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в него должны быть включено всё новое вооружение России, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, сейчас Россия имеет крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками и нацеленные на Европу, которые ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В этом нет ничего хорошего», — отметил Эспер.

Для продления договора нужен, прежде всего, диалог, который не может строиться на заявлениях в ультимативном тоне, заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов (слушайте аудио).