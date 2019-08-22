В Госдуме потребовали от главы Пентагона конкретных предложений по СНВ-3
Глава комитета ГД по обороне заявил НСН, что разговор в ультимативной форме по вопросу вооружений Россия не приемлет.
В случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в него должны быть включено всё новое вооружение России, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
По его словам, сейчас Россия имеет крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками и нацеленные на Европу, которые ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В этом нет ничего хорошего», — отметил Эспер.
Для продления договора нужен, прежде всего, диалог, который не может строиться на заявлениях в ультимативном тоне, заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов (слушайте аудио).
«Как американцы “скрупулёзно” выполняли договор, мы уже убедились через 18 дней после их выхода из него. Ни один самый гениальный конструктор не способен создать ракету средней дальности, превышающую по параметрам условия предыдущего договора [так быстро]. Мы очень скрупулёзно будем подходить ко всем предложениям американцев, потому что, как показывает практика последних 10 лет, они всячески игнорировали наши аргументы по ракете, по которой нам предъявляли претензии, притом безосновательно. Они игнорировали развёртывание позиционных районов в Румынии, поэтому с этими ребятами надо держать ухо востро. И заявление главы Пентагона пусть останутся заявлениями. Нам нужны конкретные предложения, мы готовы разговаривать. А предложения ни о чём, тем более в ультимативной форме, недопустимы для начала диалога. Без диалога не будет продления договора СНВ-3», — заявил Шаманов.
Напомним, ДРСМД утратил силу 2 августа 2019 года в связи с выходом из него США. Договор CHB-3 остаётся на сегодняшний день единственным документом между РФ и США, регулирующим вооружения. Он был подписан в 2010 году. После выхода из ДРСМД Вашингтон провёл испытания крылатой ракеты наземного базирования. Как отмечается в сообщении американского Минобороны, ракета точно поразила цель после более чем 500 км полета. Россия обвинила Штаты в заблаговременной разработке вооружения до выхода из ДРСМД.
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