Силы ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю ночь сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Астраханской областью

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями. Также был сбит 21 дрон над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 75 БПЛА над регионами РФ, передает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиВоеннослужащиеПВО

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