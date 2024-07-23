Силы ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над регионами РФ
23 июля 202407:39
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю ночь сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями. Также был сбит 21 дрон над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 75 БПЛА над регионами РФ, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru