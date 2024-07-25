Силы ПВО за ночь сбили 11 беспилотников над регионами РФ
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю ночь сбили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Курской и три над Белгородской областями. Также было сбито четыре дрона над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
Помимо этого, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили более 150 БПЛА ВСУ, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru