Силы ПВО за ночь сбили 11 беспилотников над регионами РФ

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Курской и три над Белгородской областями. Также было сбито четыре дрона над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Помимо этого, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили более 150 БПЛА ВСУ, передает RT.

