Силуанов заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки

По его словам, при этом должен осуществляться контроль пунктов направления поставок, чтобы зерно шло в нуждающиеся страны.

«Мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, африканских стран, и как раз вопросы потоком зерна в эти страны был одной их тем обсуждения», - пояснил министр.

Ранее Силуанов заявил, что Россия на саммите G20 в Индонезии выступала за снятие барьеров для экспорта энергоресурсов, сообщает RT.