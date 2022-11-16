Силуанов заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT заявил, что Россия на саммите лидеров стран «Большой двадцатки» высказалась за продолжение зерновой сделки.

Песков заявил, что переговоры по продлению зерновой сделки продолжаются

По его словам, при этом должен осуществляться контроль пунктов направления поставок, чтобы зерно шло в нуждающиеся страны.

«Мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, африканских стран, и как раз вопросы потоком зерна в эти страны был одной их тем обсуждения», - пояснил министр.

Ранее Силуанов заявил, что Россия на саммите G20 в Индонезии выступала за снятие барьеров для экспорта энергоресурсов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20РоссияЗерноАнтон Силуанов
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