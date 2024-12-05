Силуанов предложил использовать западные активы для поддержки регионов
В случае передачи Евросоюзом займа Украине в размере $50 млрд, который предполагается погашать доходами от замороженных российских активов, западные активы в России направят на поддержку регионов. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщило РИА Новости.
Напомним, в ходе пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что государства G7 заканчивают подготовку предоставления помощи Киеву, которую извлекут из замороженных российских активов. При этом политик отметил, что активы поступят не только из США, но и из стран Европы. По его словам, это необходимо для укрепления военного потенциала Украины и для поддержки экономики Киева.
Ранее Украина заявила западным союзникам о необходимости $120 млрд для продолжения военных действий в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru