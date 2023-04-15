Силуанов освобожден от обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития

В документе говорится, что это решение было принято по причине глубоких изменений, происходящих в международных отношениях.



Отмечается, что Силуанов освобожден от исполнения обязанностей полномочного представителя до тех пор, пока не будет назначен преемник.

Ранее помощник президента Орешкин назвал главу ЦБ Набиуллину, главу Минфина Силуанова и главу Минэкономразвития Решетникова «медицинской бригадой» по спасению экономики, передает «Радиоточка НСН».

