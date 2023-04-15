Силуанов освобожден от обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития
Министр финансов России Антон Силуанов освобожден от должности полпреда РФ в совете Евразийского банка развития (ЕАБР), такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что это решение было принято по причине глубоких изменений, происходящих в международных отношениях.
Отмечается, что Силуанов освобожден от исполнения обязанностей полномочного представителя до тех пор, пока не будет назначен преемник.
Ранее помощник президента Орешкин назвал главу ЦБ Набиуллину, главу Минфина Силуанова и главу Минэкономразвития Решетникова «медицинской бригадой» по спасению экономики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 445 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+8 731 / сут.
- Силуанов освобожден от обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития
- СМИ: в аэропорту Хартума уничтожили самолет ООН
- Пригожин прокомментировал развивающийся жёлто-синий флаг около Таврического дворца в Петербурге
- «Глубинное государство» против «честного боя»? Пригожин спрогнозировал ход СВО
- СМИ: ВСУ бросают тела погибших солдат в Артемовске
- Непомнящий выиграл пятую партию матча за шахматную корону
- Диетолог рекомендовала есть на Пасху не больше трех яиц
- Кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна
- Военные столкновения в Судане. Долгий путь к переговорам
- Зеленский ввел санкции против Авербуха и Акинфеева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru