Силовики задержали в Белоруссии 774 человека на протестах в воскресенье
Сотрудники силовых структур Белоруссии задержали 774 человека в ходе вчерашних массовых акций протеста в городах республики. Такую информацию распространила пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова. Большинство задержанных пришлось на Минск - более 500.
До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания отправлены 544 человека.
По данным МВД, в воскресенье в стране состоялось почти 30 акций протеста. Там утверждают, что общая численность участников не превысила 22 тысяч человек. Между тем, согласно независимым подсчётам, только в одном Минске на улицы вышли не менее 100 тысяч демонстрантов, что подтверждают видеозаписи.
Силовики начали задерживать людей превентивно – до начала шествия. В задержаниях принимали участие неизвестные в масках без формы и опознавательных знаков.
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