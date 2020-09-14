Силовики задержали в Белоруссии 774 человека на протестах в воскресенье

Сотрудники силовых структур Белоруссии задержали 774 человека в ходе вчерашних массовых акций протеста в городах республики. Такую информацию распространила пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова. Большинство задержанных пришлось на Минск - более 500.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания отправлены 544 человека.

По данным МВД, в воскресенье в стране состоялось почти 30 акций протеста. Там утверждают, что общая численность участников не превысила 22 тысяч человек. Между тем, согласно независимым подсчётам, только в одном Минске на улицы вышли не менее 100 тысяч демонстрантов, что подтверждают видеозаписи.

Силовики начали задерживать людей превентивно – до начала шествия. В задержаниях принимали участие неизвестные в масках без формы и опознавательных знаков.

