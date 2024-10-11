Сийярто жестко осадил журналиста, назвавшего его визит в РФ провокацией

Сийярто призвал относиться к Венгрии уважительно и отметил, что это «суверенное право страны» - решать, в каком мероприятии министрам принимать участие. Министр подчеркнул, что никто не в праве диктовать Венгрии, что делать – «ни германское правительство, ни партия «Зеленых» в Германии».

Так он ответил на вопрос о том, является ли его приезд в Санкт-Петербург «еще одной венгерской провокацией в адрес Брюсселя».

Ранее Сийярто отметил, что интеллектуальный уровень дискуссий об Украине в ЕС «не очень высокий», напоминает RT.

