Сийярто жестко осадил журналиста, назвавшего его визит в РФ провокацией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Венгрии есть неотъемлемое право самостоятельно принимать решения о визитах в Россию, и она не является нацией «яволь» (нем. «так точно» - прим. НСН). Об этом он сказал на Петербургском международном газовом форуме корреспонденту немецкого портала ZDF. Запись их диалога появилась в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).
Сийярто призвал относиться к Венгрии уважительно и отметил, что это «суверенное право страны» - решать, в каком мероприятии министрам принимать участие. Министр подчеркнул, что никто не в праве диктовать Венгрии, что делать – «ни германское правительство, ни партия «Зеленых» в Германии».
Так он ответил на вопрос о том, является ли его приезд в Санкт-Петербург «еще одной венгерской провокацией в адрес Брюсселя».
Ранее Сийярто отметил, что интеллектуальный уровень дискуссий об Украине в ЕС «не очень высокий», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru