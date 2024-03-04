Верховный суд США разрешил Трампу баллотироваться в президенты
Верховный суд Соединенных Штатов отклонил решение суда Колорадо о недопуске экс-президента США Дональда Трампа до внутрипартийного голосования и разрешил ему баллотироваться на новый срок. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте высшей инстанции.
«Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим», - сказано в документе.
Трамп назвал решение Верховного суда «большой победой для Америки». Праймериз в Колорадо состоятся во вторник, 5 марта.
Ранее экс-президент победил на праймериз в штатах Айдахо, Мичиган и Миссури. Политик значительно опередил своего ближайшего конкурента - бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru