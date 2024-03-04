Верховный суд США разрешил Трампу баллотироваться в президенты

«Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим», - сказано в документе.

Трамп назвал решение Верховного суда «большой победой для Америки». Праймериз в Колорадо состоятся во вторник, 5 марта.

Ранее экс-президент победил на праймериз в штатах Айдахо, Мичиган и Миссури. Политик значительно опередил своего ближайшего конкурента - бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, передает «Радиоточка НСН».

