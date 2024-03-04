Верховный суд США разрешил Трампу баллотироваться в президенты

Верховный суд Соединенных Штатов отклонил решение суда Колорадо о недопуске экс-президента США Дональда Трампа до внутрипартийного голосования и разрешил ему баллотироваться на новый срок. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте высшей инстанции.

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«Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим», - сказано в документе.

Трамп назвал решение Верховного суда «большой победой для Америки». Праймериз в Колорадо состоятся во вторник, 5 марта.

Ранее экс-президент победил на праймериз в штатах Айдахо, Мичиган и Миссури. Политик значительно опередил своего ближайшего конкурента - бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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