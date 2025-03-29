Сийярто заявил, что диалог РФ и США дает надежду на прочный мир
Взаимное уважение и надежда на прочный мир есть в диалоге России и США, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам политика, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал ему то, что подтверждает уважение и взаимную добрую волю для достижения успеха на переговорах с Америкой.
«Думаю, есть хорошая надежда, что эти переговоры закончатся длительным и прочным миром», - отметил Сийярто.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва удовлетворена тем, насколько прагматично и конструктивно развивается диалог с США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru