Сийярто: Выход Венгрии из МУС не означает выхода из ЕС
Венгрия, которая решила выйти из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, не намерена после этого покидать Евросоюз. Об этом Bloomberg TV заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, в Будапеште желают, чтобы Евросоюз не выглядел, как «управляемое из Брюсселя супергосударство», а стал «союзом сильных стран».
«Мы воспринимаем себя членами Евросоюза... Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы, так как сейчас мощь и конкурентноспособность Евросоюза находится на очень низком уровне», - заключил министр.
Ранее Сийярто заявил, что звучащие в Европе угрозы лишить Венгрии голоса заставляют усомниться в демократии Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru