Сийярто: Выход Венгрии из МУС не означает выхода из ЕС

Венгрия, которая решила выйти из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, не намерена после этого покидать Евросоюз. Об этом Bloomberg TV заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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По его словам, в Будапеште желают, чтобы Евросоюз не выглядел, как «управляемое из Брюсселя супергосударство», а стал «союзом сильных стран».

«Мы воспринимаем себя членами Евросоюза... Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы, так как сейчас мощь и конкурентноспособность Евросоюза находится на очень низком уровне», - заключил министр.

Ранее Сийярто заявил, что звучащие в Европе угрозы лишить Венгрии голоса заставляют усомниться в демократии Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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