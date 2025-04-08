Сийярто: Выход Венгрии из МУС не означает выхода из ЕС

По его словам, в Будапеште желают, чтобы Евросоюз не выглядел, как «управляемое из Брюсселя супергосударство», а стал «союзом сильных стран».

«Мы воспринимаем себя членами Евросоюза... Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы, так как сейчас мощь и конкурентноспособность Евросоюза находится на очень низком уровне», - заключил министр.

Ранее Сийярто заявил, что звучащие в Европе угрозы лишить Венгрии голоса заставляют усомниться в демократии Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

