Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС
3 апреля 202514:27
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, потому что в последние годы организация превратилась из независимой в политическую. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он указал, что это подтверждают последние решения МУС.
«Мы выйдем из МУС», - сказал Орбан после переговоров в Будапеште с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.
Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главу Минобороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru