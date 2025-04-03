Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, потому что в последние годы организация превратилась из независимой в политическую. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Франция отказалась исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

Он указал, что это подтверждают последние решения МУС.

«Мы выйдем из МУС», - сказал Орбан после переговоров в Будапеште с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главу Минобороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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