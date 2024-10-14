Сийярто: Вступление Украины в НАТО будет означать конфликт блока с Россией

Вопрос вступления Украины в НАТО «не существует в повестке дня» Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

Как отметил министр, Будапешт с начала украинского конфликта обозначил красные линии, в том числе необходимость всеми способами избежать любой формы прямой конфронтации между Североатлантическим альянсом и Россией.

«В случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать Третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать», — подчеркнул Сийярто.

Глава венгерского МИД указал, что его коллеги из стран НАТО в беседах с представителями Киева допускают вступление Украины в блок, пишет 360.ru. Однако в закрытом кругу они признают это невозможным.

