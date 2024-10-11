Орбан обвинил ЕС в попытке сместить венгерское правительство
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер пытаются сместить его правительство. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Kossuth.
По мнению Орбана, европейские политики стремятся установить в Венгрии руководство, которое будет следовать указаниям Брюсселя.
Орбан добавил, что фон дер Ляйен видит в качестве его преемника члена оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Клару Добрев, в то время как Вебер рассчитывает на лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра.
Оба оппозиционных политика, по словам венгерского премьера, готовы поддерживать внешнюю политику ЕС, включая участие в конфликте на Украине и одобрение миграционной политики, а также участвовать в экономических санкциях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи сингла «Lonely» Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за скандала с Пи Дидди
- Инфекционист Пшеничная: прививаться можно спустя неделю-две после выздоровления
- Канада предоставит Украине кредит на $290,5 млн
- Дочь Успенской вышла на связь после пропажи и возвращения в Россию
- Словакия больше не будет более помогать Украине вооружением
- Орбан обвинил ЕС в попытке сместить венгерское правительство
- ВСУ нанесли удар по усадьбе князей Барятинских в Курской области
- РФ заявила протест Японии в связи учениями с США
- Кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям после карантина
- Суд арестовал банковские счета экс-мэра Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru