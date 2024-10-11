Орбан обвинил ЕС в попытке сместить венгерское правительство

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер пытаются сместить его правительство. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Kossuth.

По мнению Орбана, европейские политики стремятся установить в Венгрии руководство, которое будет следовать указаниям Брюсселя.