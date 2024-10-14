Сийярто: Венгрия не намерена участвовать в фонде мира для военной помощи Киеву
Страны Евросоюза будут добровольно делать взносы в Европейский фонд мира в целях оказания военной помощь Украине, однако Венгрия в этом участвовать не будет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
По его словам, сформировать фонд предложил глава евродипломатии Жозеп Боррель, указавший на то, что Будапешт продолжает блокировать выделение траншей из этого фонда.
«Теперь невозможно будет обвинять Венгрию в отсутствии выплат в Европейский фонд мира», - заключил он.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия намерена использовать свою часть средств из Европейского фонда мира для обороны Чада, а не для поставок оружия Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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