Сийярто сказал, что не осведомлен о попытке покушения на Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не знает о попытке покушения на главу правительства Виктора Орбана, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Сербии заявил о готовящемся покушении на Орбана

По его словам, на главу правительства идут «атаки в юридическом, финансовом и политическом плане». Дипломат отметил, что Брюссель из-за позиции Будапешта по Украине, проблем миграции и гендерной пропаганды удерживает десятки миллиардов евро для Венгрии.

Ранее Орбан обвинил ЕС в попытке сместить венгерское правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ПокушениеВенгрия

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