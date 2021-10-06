СМИ: НАТО высылает восемь сотрудников миссии РФ при альянсе

Руководство НАТО приняло решение урезать миссию Российской Федерации в своей штаб-квартире. Восемь дипломатических сотрудников будут лишены аккредитации и высланы, ещё две позиции будут просто сокращены, сообщает британский телеканал Sky News.

Таким образом, численность постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе будет сокращена в два раза. Сейчас она составляет 20 человек.

По данным Sky News, такой демарш предпринят в ответ на якобы имевшую место «враждебную деятельность России в последние годы».

