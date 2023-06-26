«Сигнал Западу»: Политолог Минченко назвал мятеж мощнейшим репутационным ударом для России

«Безусловно, Россия понесла репутационные риски из-за мятежа. Первое – это создает дополнительную мотивацию для поддержки Украины. Дескать, внутренние проблемы России, которые обещались, начинают вылезать. Для Запада это сигнал усилить финансовую и военную поддержку украинских властей. При этом непонятно, как погасили мятеж и на каких условиях, что там будет… Контуры достигнутого компромисса очень смутные. О чем они договорились, не очень понятно. Для союзников России – это сигнал о том, что не все в порядке и не все под контролем. Репутационный удар мощнейший», - сказал Минченко.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

