«Сигнал Западу»: Политолог Минченко назвал мятеж мощнейшим репутационным ударом для России
После мятежа Запад усилит военную помощь Украине, а союзники Москвы поймут, что «не все в порядке», отметил в эфире НСН Евгений Минченко.
Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нанес мощнейший репутационный удар России, заявил президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в интервью НСН. По его мнению, происшествие показало, что внутренние проблемы России начинают вылезать наружу.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено. Он отметил, что сам глава компании уедет в Белоруссию. Евгений Минченко считает, что контуры достигнутого компромисса весьма «смутные».
«Безусловно, Россия понесла репутационные риски из-за мятежа. Первое – это создает дополнительную мотивацию для поддержки Украины. Дескать, внутренние проблемы России, которые обещались, начинают вылезать. Для Запада это сигнал усилить финансовую и военную поддержку украинских властей. При этом непонятно, как погасили мятеж и на каких условиях, что там будет… Контуры достигнутого компромисса очень смутные. О чем они договорились, не очень понятно. Для союзников России – это сигнал о том, что не все в порядке и не все под контролем. Репутационный удар мощнейший», - сказал Минченко.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru