Сигэру Исибу избрали премьер-министром Японии

Председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии Сигэру Исиба избран 102-м премьер-министром страны. Соответствующее решение приняла ключевая нижняя палата японского парламента.

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Главу правительства Японии выбирают в ходе голосования из кандидатов, представленных партиями — как правило, лидеров политических объединений. Премьером становится глава обладающей большинством мест в парламенте партии.

По итогам голосования Исибу поддержали 291 из 461 депутатов.

Ранее правительство Японии во главе с бывшим премьером Фумио Кисидой в полном составе ушло в отставку, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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