Сигэру Исибу избрали премьер-министром Японии

За последние 13 лет общее количество детских лагерей снизилось на четверть Над Белгородской областью ночью сбили 8 БПЛА Российско–китайский отряд кораблей приступил к патрулированию в Тихом океане Глава Пентагона поддержал уничтожение объектов «Хезболлы» вдоль границы с Израилем Мостовой объяснил рост доли равнодушных к футболу в России до 77%