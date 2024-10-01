Сигэру Исибу избрали премьер-министром Японии
Председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии Сигэру Исиба избран 102-м премьер-министром страны. Соответствующее решение приняла ключевая нижняя палата японского парламента.
Главу правительства Японии выбирают в ходе голосования из кандидатов, представленных партиями — как правило, лидеров политических объединений. Премьером становится глава обладающей большинством мест в парламенте партии.
По итогам голосования Исибу поддержали 291 из 461 депутатов.
Ранее правительство Японии во главе с бывшим премьером Фумио Кисидой в полном составе ушло в отставку, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru