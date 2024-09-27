«Жёсткий и независимый»: США будет сложнее с новым премьером Японии
От нового премьер-министра Японии Исибу не стоит ждать новых подходов в отношениях с Россией, но это более независимый политик, заявил НСН Александр Панов.
Будущий премьер-министр Японии Сигэру Исибу вряд ли будет делать шаги в сторону улучшения отношений с Россией, а вот американцам станет сложнее договариваться с Японией. Об этом в беседе с НСН заявил экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) выбрала своим новым председателем Сигэру Исибу. После утверждения парламентом 1 октября он станет премьер-министром страны. Сигэру Исиба — один из наиболее опытных политиков, успевший побыть, в том числе, министром обороны (2007–2008) и министром сельского хозяйства (2008–2009) страны. Панов отметил, что Исибу очень независимый и жёсткий политик.
«Исибу достаточно опытный политик. Он, правда, не пользуется популярностью в правящей партии, потому что он довольно самостоятельный и мало от кого зависит. И поэтому его многие не хотели видеть премьер-министром, в том числе американцы, потому что он уже поставил несколько вопросов о корректировке отношений Японии с Соединенными Штатами, в том числе касающихся соглашения о размещении американских войск на японской территории. Он человек достаточно решительный, жестких методов правления. Мне приходилось с ним общаться. У него нет сейчас каких-то особых позиций, касающихся того, что с Россией нужно что-то менять из того, что сделала Япония. А она практически свела на нет наши дипломатические отношения и серьезно ограничила экономические связи. Что касается территориального вопроса, то здесь никаких новых движений быть не может, поскольку с нашей стороны было четко заявлено, что сейчас мы никаких переговоров и даже намеков на эту тему делать не будем, тем более пока Япония занимает такую антироссийскую позицию. Он только может повторить, что Япония требует передачу ей четырех островов. Но каких-то действий по улучшению отношений с Россией я не предвижу», - рассказал он.
По его словам, не последнюю роль в политике Японии по отношению к России сыграет и то, кого в США выберут в качестве президента.
«Конечно, многое еще будет зависеть от того, как пройдут выборы в США. Если будет Камала Харрис, то тем более ждать ничего нового не придется. Если Трамп, ну тогда, может быть, Япония начнет подстраиваться под американскую политику. Интересно, как он создаст кабинет, поскольку он человек независящий от фракции и может поставить на многие посты людей, которые ему преданы. Во всяком случае, американцы ставили на Коидзуми, который проамериканский. С Исибу им будет тяжелее договариваться», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25, в них примут участие 45 тысяч военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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