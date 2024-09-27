«Жёсткий и независимый»: США будет сложнее с новым премьером Японии

«Исибу достаточно опытный политик. Он, правда, не пользуется популярностью в правящей партии, потому что он довольно самостоятельный и мало от кого зависит. И поэтому его многие не хотели видеть премьер-министром, в том числе американцы, потому что он уже поставил несколько вопросов о корректировке отношений Японии с Соединенными Штатами, в том числе касающихся соглашения о размещении американских войск на японской территории. Он человек достаточно решительный, жестких методов правления. Мне приходилось с ним общаться. У него нет сейчас каких-то особых позиций, касающихся того, что с Россией нужно что-то менять из того, что сделала Япония. А она практически свела на нет наши дипломатические отношения и серьезно ограничила экономические связи. Что касается территориального вопроса, то здесь никаких новых движений быть не может, поскольку с нашей стороны было четко заявлено, что сейчас мы никаких переговоров и даже намеков на эту тему делать не будем, тем более пока Япония занимает такую антироссийскую позицию. Он только может повторить, что Япония требует передачу ей четырех островов. Но каких-то действий по улучшению отношений с Россией я не предвижу», - рассказал он.

По его словам, не последнюю роль в политике Японии по отношению к России сыграет и то, кого в США выберут в качестве президента.