Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы народов России и Китая

Си Цзиньпин направил свое послание 29 октября. Председатель КНР отметил, что общество всегда придерживалось концепции дружбы с Пекином, а также внесло вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между народами двух стран, пишет РИА ФАН.

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — отмечается в телеграмме.

Лидер КНР подчеркнул, что у дружбы России и Китая глубокий потенциал и широкие возможности, пишет RT.

