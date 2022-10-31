Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы народов России и Китая
Дружеские отношения между народами России и Китая укрепляются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. Текст телеграммы китайского лидера приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин направил свое послание 29 октября. Председатель КНР отметил, что общество всегда придерживалось концепции дружбы с Пекином, а также внесло вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между народами двух стран, пишет РИА ФАН.
«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — отмечается в телеграмме.
Лидер КНР подчеркнул, что у дружбы России и Китая глубокий потенциал и широкие возможности, пишет RT.
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