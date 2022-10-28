МИД КНР высоко оценил приверженность Путина принципу «одного Китая»
Пекин высоко ценит приверженность президента России Владимира Путина принципу «одного Китая». Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам российского лидера, все «телодвижения» представителей США с визитами на остров являются провокацией.
«Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», — приводит слова дипломата РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru