Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отправил Си Цзиньпину поздравительное послание в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР.

Си Цзиньпин поблагодарил северокорейского лидера за поздравления, отметив, что это демонстрирует дружественность Пхеньяна Пекину.

«Я считаю китайско-северокорейские отношения крайне важными. В последние годы я и товарищ генеральный секретарь встретились несколько раз и пришли к общему понимаю касательно ряда важных вещей, развили отношения двух стран и открыли новую страницу в истории, тем самым дали толчок процессу политического решения проблемы Корейского полуострова, с силой защитив общие интересы наших народов, а также мир и стабильность в регионе и в мире», — подчеркнул Си Цзиньпин в ответном послании.

Лидер КНР отметил, что намерен вместе с Ким Чен Ыном усиливать работу по строительству и управлению отношений двух стран, защищать, укреплять и развивать эти отношения, «обеспечивая тем самым лучшее благосостояние народов обеих стран, стимулируя развитие социалистического дела, вносить новый и активный вклад в содействие миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всем мире».

